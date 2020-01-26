Робота щодо України не велася Сурковим після перемоги Зеленського, - російські ЗМІ

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на свої джерела, передає Цензор.НЕТ.

"З січня 2018-го і дотепер робота за напрямом майже не велася. А після перемоги Зеленського взагалі все зупинилося", - говорить співрозмовник "Медузи", який працював із Сурковим.

За його словами, помічник президента і його команда по суті припинили працювати з лідерами громадської думки та елітами в Україні, формувати ідеологію, займатися проєктами федералізації і дестабілізації України, захисту російської мови, займатися церковними питаннями.

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Зазначається, що не все було гладко і в "республіках", де "стали співати свою пісню" нові впливові сили зі своїми політичними і фінансовими інтересами на кшталт Сергія Курченка і Віктора Медведчука. В обмінних процесах Сурков і його команда також майже не брали участі.

Іншою претензією до Суркова нібито стали вибори президента, в яких він робив ставку на Юлію Тимошенко, а Медведчук - на Юрія Бойка. У підсумку переміг Зеленський, який до Суркова ставився негативно, зазначає джерело.

Співрозмовник, який працював із Сурковим, зазначає, що можливості "виходу на Зе і Коломойського" у Суркова були задовго до президентських виборів, але він ними знехтував.

Людина, близька до Суркова, в розмові з журналістом "Медузи" посилалася на те, що до Коломойського "погано ставиться Володимир Путін". При цьому співрозмовник "Медузи", який працював із Сурковим, пояснив, що новий президент України не ставився до помічника президента як до надійного переговірника.

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Як зазначають джерела видання, Сурков ніколи не був єдиним "смотрящим" за Україною з боку Кремля.

Колишній чиновник АП і співрозмовник, близький до керівництва Держдуми, заявив "Медузі", що з питань України, так званих "ДНР" і "ЛНР" у Суркова не було вирішального голосу: "Він не міг зателефонувати силовикам і сказати: "Тут операцію скасовуємо, а тут, навпаки, активізуємось". Щось вирішувалося в МЗС, щось на рівні бізнес-контактів".

Водночас близька до Суркова людина, вважає, що якби він мав повноту повноважень, "то такого безладу в "ДНР" і "ЛНР" не було б".

Сурков, за його словами, мав здійснювати якусь "загальну координацію" і політичний супровід, але силовики не орієнтувалися на думку помічника президента.

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Нагадаємо, 25 січня директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков покинув держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".

Проте прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указу про відставку Владислава Суркова з поста помічника президента РФ немає.