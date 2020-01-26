Американські слідчі допитали співробітників посольства США в Україні у справі можливого стеження за Йованович, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це американському виданню BuzzFeed News повідомили двоє обізнаних посадовців.

Стверджується, що бесіди було проведено в середу і четвер (22-23 січня). Одне з джерел повідомило, що DSS співпрацює з українською владою, яка почала своє власне розслідування. У посольстві США від коментарів утрималися.

Точна кількість опитаних невідома, проте в посольстві працюють близько 300 людей. За словами одного з джерел, співробітників посольства закликали не розмовляти з пресою на тему розслідування. Крім того, співробітники були "налякані" раптовим візитом правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція України почала кримінальні провадження після публікації Комітетом із розвідки Палати представників США матеріалів про те, що під час каденції в Україні за послом США Марі Йованович нібито здійснювалося незаконне стеження і можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент зробить все необхідне для того, щоб з'ясувати, чи виникала загроза в Україні експослу США Марі Йованович.