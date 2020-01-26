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26.01.20 11:16

ДСНС перевіряє пожежну безпеку в школах і дитсадках на всій території України

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевіряє стан протипожежного захисту установ із масовим перебуванням людей.

ДСНС перевіряє пожежну безпеку в школах і дитсадках на всій території України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ДСНС.

"В Україні тривають позапланові перевірки організацій із масовим перебуванням людей, спрямовані на те, щоб унеможливити виникнення пожежі на таких об'єктах, а в разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечити захист і порятунок громадян від впливу небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується неконтрольоване горіння", - йдеться в повідомленні.

Основна увага приділяється стану шляхів евакуації з приміщень, систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Також перевіряється наявність і належний стан первинних засобів пожежогасіння, комплектація пожежних щитів протипожежним інвентарем, стан утримання електрогосподарства, забезпеченість об'єкта протипожежним водопостачанням тощо.

Перевірки відбуваються в кожній області України.

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