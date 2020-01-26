У Міністерстві та Федерації спростували переговори з Росією про проведення спільного ЧЄ з гандболу

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву Міністерства культури, молоді та спорту, а також Федерації гандболу України опубліковано на сторінці міністерства у фейсбуці.

"Представники російських медіа поширили інформацію щодо подачі спільної заявки з Україною на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу в 2026 році. Від імені Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Федерації гандболу України повідомляємо, що ми не вели та не ведемо жодних перемовин про проведення спільних чемпіонатів із представниками Російської Федерації.

Інформація щодо можливості подання заявки на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році не є достовірною. Неприйнятно проводити спільні заходи із країною-агресором".

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