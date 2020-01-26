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26.01.20 13:28

1 український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів вранці 26 січня, - пресцентр ОС

Вранці 26 січня унаслідок прицільного ворожого обстрілу в зоні проведення ООС загинув український військовослужбовець.

1 український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів вранці 26 січня, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Вранці 26 січня, коли вільні від чергування військовослужбовці готувалися до недільного богослужіння, окупанти здійснили потужний обстріл позицій українських захисників у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Красногорівка та Лебединське, застосувавши БМП, гранатомети різних систем і заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 мм.

На жаль, унаслідок прицільного вогню російсько-окупаційних військ сьогодні вранці зазнав несумісних із життям поранень один наш воїн", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у відповідь на ворожу активність українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, без відкриття вогню із заборонених видів зброї.

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