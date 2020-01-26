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26.01.20 14:07

Смертельний коронавірус із Китаю: США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з Уханю

США, Японія та Франція оголосили про початок евакуації своїх громадян із китайського міста Ухань, яке є епіцентром поширення смертельного коронавірусу.

Смертельний коронавірус із Китаю: США, Японія та Франція евакуюють своїх громадян з Уханю

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, агентство Reuters повідомляє, що США евакуюють весь персонал американського консульства в Ухані. Також буде надано обмежену кількість місць для інших громадян під час вильоту з міста. Частина з них зможе сісти на "єдиний рейс", який 28 січня вирушить із Уханю до Сан-Франциско.

Натомість японське видання NHK повідомило, що Міністерство закордонних справ Японії домовляється з урядом Китаю про евакуацію японських громадян з міста Ухань. Зазначається, що на п'ятницю, 24 січня, в китайському місті Ухань перебували близько 700 японців.

Евакуювати своїх громадян збирається і Франція. Як пише France24, розглядається можливість створення автобусного сполучення, яке дозволить французьким громадянам, а також їхнім сім'ям покинути Ухань. Їх будуть відвозити в інші китайські міста, де вони 14 днів перебуватимуть під карантином. МЗС Франції також створило телефон екстреного зв'язку.

Видання зазначає, що інші держави поки також ведуть переговори з китайською владою, щоб організувати евакуацію своїх громадян.

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