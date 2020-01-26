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26.01.20 14:52

Другий випуск курсантів водолазної школи ВМС України відбувся в Одесі. ФОТО

В Одесі відбувся другий випуск курсантів водолазної школи Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Другий випуск курсантів водолазної школи ВМС України відбувся в Одесі 01

Упродовж восьми тижнів військові на сучасному спорядженні та на новітніх зразках водолазної техніки опановували базовий курс підготовки за фахом "водолаз". Керівник пошуково-рятувальної служби ВМС ЗС України привітав курсантів із завершенням навчання та вручив їм сертифікати водолазних кваліфікацій.

Другий випуск курсантів водолазної школи ВМС України відбувся в Одесі 02

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Уже найближчим часом випускники, більшість із яких - військовослужбовці ВМС, підсилять пошуково-рятувальні підрозділи та підрозділи спецпризначення національного військового флоту.

Другий випуск курсантів водолазної школи ВМС України відбувся в Одесі 03

Це другий випуск у нещодавно створеній водолазній школі, яка на сьогодні є першим навчальним закладом водолазної підготовки у Збройних силах України. Програму підготовки максимально адаптовано до вимог і стандартів НАТО.  Вона дозволяє готувати фахівців із різних відомств за різними водолазними напрямками.

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