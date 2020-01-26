Другий випуск курсантів водолазної школи ВМС України відбувся в Одесі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Упродовж восьми тижнів військові на сучасному спорядженні та на новітніх зразках водолазної техніки опановували базовий курс підготовки за фахом "водолаз". Керівник пошуково-рятувальної служби ВМС ЗС України привітав курсантів із завершенням навчання та вручив їм сертифікати водолазних кваліфікацій.

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Уже найближчим часом випускники, більшість із яких - військовослужбовці ВМС, підсилять пошуково-рятувальні підрозділи та підрозділи спецпризначення національного військового флоту.

Це другий випуск у нещодавно створеній водолазній школі, яка на сьогодні є першим навчальним закладом водолазної підготовки у Збройних силах України. Програму підготовки максимально адаптовано до вимог і стандартів НАТО. Вона дозволяє готувати фахівців із різних відомств за різними водолазними напрямками.

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