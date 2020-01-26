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26.01.20 16:09

Всі школи та дитячі садки в Бердянську закрили на карантин

У Бердянську Запорізької області до кінця січня на карантин закрили всі школи і дитячі садки, а також через зростання захворюваності на ГРВІ призупинено роботу десятків дитячих установ Запоріжжя та регіону.

Всі школи та дитячі садки в Бердянську закрили на карантин

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

За даними пресслужби відомства, дитячі установи в Бердянську закрито на карантин до 31 січня через високий рівень захворюваності на ГРВІ. Крім того, унаслідок зростання захворювання на вірусні інфекції призупинено роботу 51 класу у 27 школах області, серед яких 23 навчальні заклади Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького і Чернігівського районів.

Також у Запорізькій області закрито на карантин ще 4 школи, а саме:  Тимошівська ЗОШ, Молочанська ЗОШ, Новоолексіївський НВК і Владівська ЗОШ.

За даними Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, в школах відсутні 8,4% учнів, із них 6,3% учнів унаслідок захворюваності на ГРВІ.

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