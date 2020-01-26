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26.01.20 17:33

В озері Качине в Києві потонув чоловік, - ДСНС

Рятувальники ДСНС дістали з озера Качине в Дарницькому районі столиці тіло потонулого чоловіка.

В озері Качине в Києві потонув чоловік, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Інформація про те, що в озері Качине перебуває тіло чоловіка, надійшла в ДСНС 26 січня о 10:22.

Відразу ж до місця виклику було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, потопельник перебував на відстані 2 м від берега.

Витягнувши потопельника із води, рятувальники передали його працівникам правоохоронних органів для з'ясування всіх обставин.

У ДСНС  повідомляють, що від початку 2020 року на водних об'єктах м. Києва загинуло 3 людини.

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