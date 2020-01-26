Глава ВООЗ Гебрейєсус відправився в Китай

Про це він повідомив у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, що беруть участь у реагуванні на спалах коронавірусу", - написав глава ВООЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю

Він також зазначив, що завдання поїздки - захист від спалаху пневмонії нового типу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При РНБО створено оперативну групу для моніторингу та аналізу ситуації з коронавірусом із Китаю

Нагадуємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становить 56 осіб, всього зареєстровано 1 975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, при цьому 49 осіб одужали.