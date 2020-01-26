Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня

Про це йдеться в публікації на фейсбук-сторінці Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити. Цього року вже одинадцять військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам’ять", - написав він.
Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації 26 січня 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один має бойову травму. Також в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув і один військовослужбовець зазнав бойової травми.