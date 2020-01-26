Підстав знімати браслет стеження з Альперіна не було, найближчим часом його знову одягнуть, - начальник відділу САП Симків

Про це заявив начальник відділу САП, процесуальний керівник у справі Альперіна Роман Симків у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами прокурора, жодних правових підстав знімати "електронний браслет" з Альперіна не було, і найближчим часом його буде знову вдягнуто.

Він пояснив, що попередня ухвала про обрання Альперіну запобіжного заходу передбачає обов'язок носити "електронний браслет" протягом 2 місяців з моменту внесення застави, тобто до 2 лютого. Термін 25 січня, зазначений там, стосувався лише запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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"Альперін був на засіданні в четвер, де йому була вручена копія ухвали судді, яка передбачала, в тому числі, обов'язок носити "браслет". Якщо він дав згоду на зняття "браслету", то він порушив цю ухвалу.

Завтра САП і НАБУ будуть вирішувати два питання – реєстрація кримінального провадження щодо працівників поліції Одеси і подача до суду клопотання про стягнення з Альперіна застави у 70 мільйонів гривень за зняття "браслету".

Прокурор САП підкреслив, що коли поліція знімає "електронний браслет" з підозрюваного, вона повідомляє про це прокурора, слідчого або детектива, однак у неділю жодного з представників обвинувачення повідомлено не було. Втім, "браслет" було знято близько 12 години дня.

"Вже за втручання НАБУ зараз повторно цей "браслет" буде вдягнутий на Альперіна".

"Ця ситуація буде мати подальший розвиток. Бо такої зухвалості ще не проявляв жоден із підозрюваних, які фігурують у провадженнях САП" , - підкреслив Симків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід Альперіну, підозрюваному в організації схем на митниці

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

29 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд України обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

3 грудня 2019 року Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли заставу.

24 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань Альперіна до 23 березня, включаючи носіння електронної засоби контролю (браслет).

26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії постанови слідчого судді.