У 2018 році Трамп запитував, скільки Україна протримається в боротьбі з РФ без допомоги США, - АР

Це сталося на зустрічі з донорами, серед яких були партнери його особистого адвоката Руді Джуліані, яким пізніше було висунуто обвинувачення в порушенні правил фінансування виборчих кампаній, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як довго вони протримаються в боротьбі з Росією?" - чути голос Трампа на аудіо-доріжці відеозапису, після чого він закликає звільнити посла США в Україні Марі Йованович.

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Повний відеозапис 80-хвилинної вечері в Trump Hotel у Вашингтоні було отримано в суботу агентством Associated Press. Витяги з нього вперше були опубліковані в п'ятницю АВС News. Людей видно тільки в деяких частинах запису.

Запис суперечить заявам президента про те, що він не знайомий зі співробітниками Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яким минулого року висунули обвинувачення в порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Запис з'явилася в той час, коли демократи закликають до виклику свідків і представлення доказів під час слухань у межах процедури імпічменту в Сенаті.

На записі чути голос, схожий на голос Парнаса, який каже: "Найбільша проблема, з якої, як мені здається, ми маємо почати, - це позбавитися посла".

Пізніше цей самий голос каже Трампу: "Вона, по суті, ходить і говорить усім: Зачекайте, його піддадуть імпічменту. Просто почекайте".

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Трамп відповідає: "Позбавтеся її! Позбавтеся завтра ж. Мені все одно. Позбавтеся її завтра. Приберіть її. Гаразд? Зробіть це".

Тема України виникла в контексті розмови про енергетичні ринки. Людина з голосом, схожим на голос Парнаса, каже про участь у придбанні української енергетичної компанії.