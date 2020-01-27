Коронавірус може передаватися в інкубаційний період, - глава Нацкомісії охорони здоров'я КНР Цзяовей

Глава Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Цзяовей сказала на пресконференції в Пекіні, що про природу коронавірусу поки відомо мало, і важко передбачити, які саме ризики пов'язані з його мутацією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Вона додала, що інкубаційний період вірусу становить від одного до 14 днів, однак заражені можуть передавати його іншим людям навіть протягом інкубації, чого не було під час епідемії важкого гострого респіраторного синдрому (Sars) у 2002-2003 роках.

Це означає, що носіями захворювання можуть бути люди, у яких немає жодних симптомів, боротися з його поширенням у такому випадку значно складніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від потенційної загрози коронавірусу, - Гончарук

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становила 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, водночас 49 осіб одужали.

Читайте: Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом. ФОТО