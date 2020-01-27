Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 80, лише за останню добу померли 24 особи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив державний комітет КНР у справах охорони здоров'я.

Усі нові випадки летальних наслідків припадають на провінцію Хубей, адміністративний центр якої місто Ухань є епіцентром поширення захворювання.

Загалом станом на 00:00 годину понеділка кількість уражених новим коронавірусом сягнула в країні 2 тис. 794 осіб, збільшившись за добу на 769 виявлених випадків. Під підозрою на наявність захворювання перебувають понад 3,8 тис. осіб. Двоє людей успішно пройшли курс лікування і виписані з лікарень.

На територіях за межами материкової частини країни вісім випадків захворювання виявлено в Гонконгу, п'ять - у Макао, чотири - на Тайвані.

Крім того, за даними Держкомздоров’я КНР, сім випадків захворювання виявлено в Таїланді, по чотири - в Австралії і Сінгапурі, по три - в Японії, Південній Кореї, США, Малайзії та Франції, два - у В'єтнамі, один - у Непалі.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становила 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, водночас 49 осіб одужали.