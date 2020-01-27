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27.01.20 07:38

Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 80, лише за останню добу померли 24 особи

За минулу добу в Китаї від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу, померли 24 особи, загальна кількість померлих сягнула 80.

Кількість жертв китайського коронавірусу збільшилася до 80, лише за останню добу померли 24 особи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив державний комітет КНР у справах охорони здоров'я.

Усі нові випадки летальних наслідків припадають на провінцію Хубей, адміністративний центр якої місто Ухань є епіцентром поширення захворювання.

Загалом станом на 00:00 годину понеділка кількість уражених новим коронавірусом сягнула в країні 2 тис. 794 осіб, збільшившись за добу на 769 виявлених випадків. Під підозрою на наявність захворювання перебувають понад 3,8 тис. осіб. Двоє людей успішно пройшли курс лікування і виписані з лікарень.

На територіях за межами материкової частини країни вісім випадків захворювання виявлено в Гонконгу, п'ять - у Макао, чотири - на Тайвані.

Крім того, за даними Держкомздоров’я КНР, сім випадків захворювання виявлено в Таїланді, по чотири - в Австралії і Сінгапурі, по три - в Японії, Південній Кореї, США, Малайзії та Франції, два - у В'єтнамі, один - у Непалі.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато хто з інфікованих повідомляв, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини людині.

Станом на ранок 26 січня кількість загиблих від вірусу в Китаї становила 56 осіб, загалом зареєстровано 1975 підтверджених випадків пневмонії, викликаної коронавірусом. 324 людини перебувають у критичному стані, водночас 49 осіб одужали.

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