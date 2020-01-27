Двоє українських воїнів загинули, ще двоє - зазнали бойових травм на Донбасі. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС, опублікованому у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляється, сім обстрілів по позиціях українських сил було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів;

- поряд з Лебединським - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, також здійснював обстріли з гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Старогнатівки - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Гнутове - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі неподалік Оріхового - з мінометів калібру 120 мм - 3 міни та 82-мм міномета - 4 міни, а також гранатометів різних систем;

- двічі поряд з населеним пунктом Новотошківське - 8 мін зі 120-мм міномета;

- неподалік Кримського - з міномета калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

Крім того, о 18:15 у районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

"Учора, 26 січня, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один зазнав бойової травми. Також унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув і ще один зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів обстріляли захисників населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"За поточну добу втрат немає", - додали в пресцентрі ОС.