Сьогодні у Страсбурзі починається зимова сесія ПАРЄ за участю України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Засідання триватиме упродовж 27-31 січня.

У заході вперше візьме участь нова постійна делегація України при ПАРЄ, яка після парламентських виборів у липні 2019 року пропустила попередню осінню сесію на знак протесту проти безумовного повернення Росії до Асамблеї.

Згідно з порядком денним сесії, у понеділок парламентарії оберуть нового президента ПАРЄ. Найімовірніше, ним стане бельгійський сенатор, представник політичної групи Альянсу лібералів та демократів за Європу (ALDE) Рік Дамс.

Також під час роботи сесії до Асамблеї звернуться президенти Грузії та Молдови.

Варто нагадати, що Грузія нині головує у Комітеті міністрів РЄ.

На сесії планується провести дебати щодо порушення країнами-членами ПАРЄ статутних зобов'язань.

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Серед інших питань – функціонування демократичних інституцій у Польщі, доповідь про політичних в'язнів в Азербайджані.

За терміновою процедурою парламентарії можуть провести дебати про ситуацію у Лівії й на Близькому Сході у контексті її наслідків для Європи, обговорити порушення прав людини і верховенства права у Туреччині, а також наслідки Brexit.

Делегати обговорять загрози безпеці журналістів, питання захисту свободи вірувань, а також проблеми мігрантів.

Як очікується, Асамблея ухвалить доповідь про стандарти виборчої системи в Білорусі.

Окрім цього, у кулуарах ПАРЄ заплановано проведення низки подій. На них, зокрема, розглядатиметься ситуація в окупованому Росією Криму, виконання російською стороною рішень Європейського суду з прав людини (чого РФ не дотримується), а також утримання Москвою політичних в'язнів.

Угорська делегація також запланувала проведення заходу з приводу "тривалих обмежень мовних прав в Україні".