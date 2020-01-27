"Ми зберігаємо пильність", - Держдеп про черговий ракетний обстріл посольства США в Багдаді

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє CNN.
"Ми в курсі повідомлень про ракетний обстріл міжнародної зони. Ми закликаємо владу Іраку виконувати свої зобов'язання з охорони дипломатичних об'єктів", - повідомив дипломат.
За його словами, ситуація у сфері безпеки залишається напруженою, і збройні угруповання, підтримувані Іраном, як і раніше, становлять загрозу для США.
"Тому, ми зберігаємо пильність", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що посольство Сполучених Штатів Америки в Іраку знову піддалося обстрілу з реактивної артилерії.
У "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, в неділю, 26 січня, впали п'ять ракет, випущених з реактивної системи залпового вогню радянського виробництва. Три реактивні снаряди впали на території посольства США, один з них потрапив в ресторан дипломатичної місії.