Місцеві вибори в Україні відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов, - заступник голови фракції СН Кравчук

"Вибори відбудуться наприкінці жовтня за будь-яких умов – незалежно від того, чи будуть внесені зміни до Конституції", – повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

Кравчук нагадала, що виборчий процес стартує 5 вересня, відповідно, депутатам необхідно ухвалити закон про децентралізацію до цієї дати (згідно із законодавством, у ході передвиборної кампанії не можна вносити жодних змін до Конституції).

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На її думку, встигнути ухвалити закон до 5 вересня – цілком реально.

"У нас є можливість, і за часом ми встигаємо. Зміни до Конституції голосуються на двох сесіях. Третя сесія стартує на початку лютого і нам треба спрямувати (текст законопроєкту. – Ред.) до Конституційного суду, отримати конституційний висновок і проголосувати в першому читанні – це 226 голосів. А одразу на початку четвертої сесії, яка стартує на початку вересня, потрібно ухвалити цей закон конституційною більшістю (300 голосів. – Ред.)", – пояснила Кравчук.