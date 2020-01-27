Трамп спростував заяву Болтона про затримку допомоги Україні через справу Байдена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, включно з Байденом. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, то це лише для того, щоб продати книгу", - написав Трамп.

Водночас президент США заявив, що українська сторона не бачить тут тиску і проблем.

"Стенограми моїх дзвінків з президентом Зеленським - необхідні докази, крім того, президент Зеленський і міністр закордонних справ України заявили, що тиску і проблем немає. Також я зустрівся з президентом Зеленським в ООН (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань - і набагато раніше графіка. Я також дозволив України придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня адміністрація", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон підтвердив, що Трамп затримував допомогу Україні, щоб отримати компромат на Байдена, - NYT

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.