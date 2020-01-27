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27.01.20 09:22

Deutsche Bahn допоможе "Укрзалізниці" в питаннях управління, - радник прем'єра Голик

Deutsche Bahn буде консультувати і підтримувати українську залізницю в питаннях управління та технічних питаннях. 22 січня 2020 року відповідну угоду було підписано в Давосі.

Deutsche Bahn допоможе "Укрзалізниці" в питаннях управління, - радник прем'єра Голик


Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

За словами Голика, який посилається на офіційну заяву DB, зараз обговорюються подальші деталі співпраці, зокрема питання оперативного управління компанією.

"Починаючи з лютого 2020 року член Правління DB з інфраструктури пан Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть Угоду про стратегічне партнерство, в якому будуть узгоджені подальші деталі", - повідомив він.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик, що підписання меморандуму з Deutsche Bahn означає, що процес реформування "Укрзалізниці" і приведення її до європейських стандартів запущений.

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