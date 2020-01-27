В економіці і геополітиці в нас зі США все нормально, - Зеленський

"Для мене були важливі хороші відносини зі США, які в різні періоди були різними. Я вважаю, що вибори (у США. - Ред.) - це суто політичне питання, і точно не питання України, а питання США. Їхній президент, їхній народ, обирайте, кого хочете, ми підтримаємо ваш вибір", - сказав він в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що коли після його телефонної розмови у вересні з президентом США Дональдом Трампом почала розвиватися "якась історія", то він робив усе можливе, щоб Україну не втягували в це політичне питання.
"Тому що між країнами, що поважають одна одну, незалежно від національності, віросповідання, ширини, важливості, ядерності або без'ядерності, важливі відносини тільки економічні і геополітичні. А я вважаю, що в цих двох напрямках, в економіці та геополітиці, у нас зі США все нормально. Ось це "все нормально" потрібно покращувати, але точно не погіршувати", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що текст його розмови з Трампом усі читали. "Це популярне чтиво. Я так розумію, що США могли навіть це як бестселер потім продати. Більше, ніж там було, мені додати нічого", - зазначив він.
На чергове запитання журналістів про те, чи тиснув на нього Трамп під час цієї розмови, Зеленський відповів напівжартома: "Я у своєму житті про тиск чув тільки від своєї бабусі, яка жила з нами. Я взагалі жив з двома бабусями, і постійно міряв їм тиск. На мене в принципі дуже складно тиснути".
Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Дональду Трампу на підставі обвинувачень у тиску на Україну.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня 2019 року намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня 2019 року Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня 2019 року.