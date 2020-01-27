"Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності", - Зеленський про агресію РФ

"Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є і в інших країнах. Є Грузія, Молдова, якщо далеко не ходити. Але Україна дуже велика країна. Там (на окупованих територіях Донбасу і Криму. - Ред.) кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, мусимо повернути всі наші території", - сказав він в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс- Україна.

"Я навіть зараз не про міжнародні інституції, суди. Це серйозний прецедент для всього світу, що так можна. І це найстрашніше. Це жахливо і це погано. Якщо це так закінчиться в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, тоді це не остання історія", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня