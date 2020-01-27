На пожежах в Україні за тиждень загинули 50 осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня виникла одна надзвичайна ситуація, унаслідок якої загинули 4 особи.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 458 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 41 особу.

Ліквідовано 1 тис. 458 пожеж, врятовано на пожежах 34 особи і не допущено знищення вогнем 491 будівлі та 42 од. техніки. На пожежах загинуло 50 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 573 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 102 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено понад 450 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 9 осіб.