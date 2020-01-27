Якщо справа Шеремета розвалиться - це буде одним із приводів, щоб Аваков пішов, - Монастирський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

Монастирський зазначив, що випробувальний термін Авакова не закінчений і до його діяльності на сьогодні дуже пильна увага.

"І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах – це, можливо, буде одним із приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, громадського резонансу і підозрюваних іншого варіанта не залишає. Це справа однозначно стане рубіконом", - вважає він.

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Нагадаємо, Аваков раніше казав, що Міністерство внутрішніх справ України в майбутньому може очолити жінка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Сам Аваков зазначав, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користі, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.