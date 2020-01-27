На Альперіна знову вдягли електронний браслет, - адвокат Федур

Про це повідомив його адвокат Андрій Федур на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що хтось з ОГПУ, а може, і з самого, прочитав мій пост про "браслет".

Минула доба і знову прибігли до Вадима Альперіна одягати "браслет"…Щойно одягли", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав знімати браслет стеження з Альперіна не було, найближчим часом його знову одягнуть, - начальник відділу САП Симків

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

29 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд України обрав Альперіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн.

3 грудня 2019 року Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли заставу.

24 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань Альперіна до 23 березня, включаючи носіння електронної засоби контролю (браслет).

26 січня адвокат Альперіна Андрій Федур заявив, що з його підзахисного зняли "електронний браслет", оскільки закінчився термін дії постанови слідчого судді.