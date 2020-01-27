Між Путіним і Зеленським встановлено "доволі ефективний контакт", - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Між двома президентами власне вже встановлено робочий контакт, доволі ефективний, як засвідчили останні події", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін".
Представник Кремля наголосив, що "сам по собі контакт не є чимось незвичайним, якимось сенсаційним".
"Це такий робочий, скрупульозний робочий процес", - пояснив Пєсков.
Він також повідомив, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського ("на полях" меморіальних заходів у Єрусалимі минулого четверга. - Ред.) "вентилювалася", але в межах багатостороннього заходу "окрему зустріч просто фізично, на жаль, організувати неможливо".