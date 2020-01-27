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27.01.20 10:40

Українці отримали понад 4,3 млн ID-паспортів упродовж 4 років, - МВС

За 4 роки Державна міграційна служба України видала нашим громадянам більш як 4,3 млн ID-паспортів.

Українці отримали понад 4,3 млн ID-паспортів упродовж 4 років, - МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС.

"Біометричні документи сьогодні мають чимало переваг, з часом вони будуть просто незамінними в сучасному світі цифрових технологій і електронних сервісів", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні кожен власник паспорта зразка 1994 року може за бажанням обміняти його на новий паспорт-картку. А кожен громадянин України, який досяг 14 років, може отримати ID-картку.

Зазначається, що в 2016 році було оформлено близько 280 тис. ID-карток, в 2017 - понад 1,1 млн, в 2018 - понад 1,3 млн, в 2019 році - майже 1,6 млн.

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Українці отримали понад 4,3 млн ID-паспортів упродовж 4 років, - МВС 01

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