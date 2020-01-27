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27.01.20 11:05

Тейлор - Помпео: Україна - це лінія фронту. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, західні країни перебувають під загрозою

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор звернувся до держсекретаря США Майка Помпео напередодні його візиту в Україну.

Тейлор - Помпео: Україна - це лінія фронту. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, західні країни перебувають під загрозою

Про це Тейлор написав The New York Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Перед запланованим візитом до України держсекретар США Майк Помпео запитав: "Думаєте, американців турбує Україна?" Ось чому відповідь має бути "так": Україна захищає себе і Захід від нападу Росії. Якщо Україна досягне успіху, ми досягнемо успіху. Відносини між Сполученими Штатами і Україною є ключем до нашої національної безпеки, і американці мають дбати про Україну. Поки Росія не вийде з України – і Донбасу, і Криму – і не визнає, що Україна є незалежною, суверенною нацією, інші нації не можуть бути в безпеці. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, заснований на правилах, західні країни перебувають під загрозою. Україна – це лінія фронту", - заявив Тейлор.

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"Підтримувати Україну – значить підтримувати молоду демократію, яка бореться за відновлення суверенітету над її міжнародно визнаними кордонами. Підтримувати Україну означає підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок, який дозволив великим державам у Європі уникнути війни протягом семи десятиліть. Це підтримувати демократію над самодержавством. Це підтримувати свободу над несвободою. Більшість американців це роблять", - додав дипломат.

Тейлор нагадав Помпео, що Росія веде гібридну війну проти України, Європи і США. За його словами, ця війна має багато компонентів: збройна військова агресія, енергопостачання, кібератаки, дезінформація, втручання у вибори – і на кожному з цих полів битви Україна є лінією фронту.

Тейлор розповів, як в останні сім місяців, коли він був послом США в Україні, він регулярно відвідував лінію фронту.

За його словами, лінія фронту на Донбасі знаменує собою єдиний у Європі збройний конфлікт. Тейлор розповів, що кожного тижня російські війська вбивають українських солдатів і зазнають втрат у відповідь.

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Він нагадав, що США та їхні союзники підтримують Україну в цій війні, забезпечуючи збройні сили України зброєю, навчанням і підтримкою. Американська допомога в галузі безпеки України регулярно отримує широку двопартійну підтримку в Конгресі, і важливість цієї допомоги Україні (і національній безпеці США) не обговорюється.

Тейлор також розповів, що на енергетичному полі битви Кремль намагається обійти Україну і збільшити залежність Німеччини і Європи від Росії, "витрачаючи мільярди на непотрібний підводний газопровід, політичний проєкт без економічного обґрунтування".

За його словами, гібридна війна Росії – це також інформаційна війна, коли російська влада переконує своїх громадян, що вони перебувають під загрозою з боку ворожого Заходу, і що президент Володимир Путін захищає.

Тейлор також нагадаємо, що Росія втрутилася у вибори США в 2016 році, у вибори в Україні в 2014 році і референдум по британському брексіту на початку 2016 року.

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Разом з тим, за словами колишнього посла США в Україні, російський виклик ще ширший, ніж гібридна війна. Адже Кремль атакує правила, на яких будуються відносини між народами з часів Другої світової війни, правила, які підтримували мир між основними європейськими державами протягом 70 років, намагаючись повернутися до "закону джунглів".

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