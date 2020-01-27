Оржель закликає нардепів пришвидшити ухвалення законопроєкту про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

У листі Оржель Оржель звертає увагу на важливість якнайшвидшого прийняття законопроєкту, зважаючи на швидкі темпи забруднення пластиком довкілля та збільшення територій сміттєзвалищ. "Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню, - наголосив Олексій Оржель. – Відтак, законопроєкт пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми".

Зазначається, що цей проєкт перебуває на розгляді в Комітеті ще з минулого року.

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Оржель зазначив, що Міністерство неодноразово наголошувало на необхідністі якомога швидшого обмеження використання пластикових пакетів та запровадження в дію заборони з 2021 року. Звернув увагу і на необхідності заборони оксорозкладних пакетів, адже вони завдають шкоди довкіллю через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду та грунт. Водночас запропонував заборонити безоплатне поширення пластикових пакетів з моменту вступу в дію Закону.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 2051-1 "Про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу".