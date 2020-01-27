Зеленський припинив повноваження Вітренка як члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу резидента, 25 січня він вніс відповідні зміни в указ про членів наглядової ради "Укроборонпрому" від жовтня 2019 року.

11 жовтня 2019 року Зеленський своїм указом призначив виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка членом наглядової ради "Укроборонпрому".

7 жовтня 2019 року Зеленський призначив членами наглядової ради "Укроборонпрому" свого помічника Андрія Єрмака і гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Цим же указом Зеленський розпорядився припинити повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому", лідера парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

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