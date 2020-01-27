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27.01.20 11:57

Зеленський припинив повноваження Вітренка як члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка як члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Зеленський припинив повноваження Вітренка як члена наглядової ради "Укроборонпрому"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу резидента, 25 січня він вніс відповідні зміни в указ про членів наглядової ради "Укроборонпрому" від жовтня 2019 року.

11 жовтня 2019 року Зеленський своїм указом призначив виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка членом наглядової ради "Укроборонпрому".

7 жовтня 2019 року Зеленський призначив членами наглядової ради "Укроборонпрому" свого помічника Андрія Єрмака і гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Цим же указом Зеленський розпорядився припинити повноваження члена наглядової ради "Укроборонпрому", лідера парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

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