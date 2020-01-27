Кабмін передав у Раду законопроєкт про компенсацію за затримки зарплат і пенсій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Коментуючи ініційоване Мінсоцполітики рішення, міністерка Юлія Соколовська наголосила, що уряд бореться з боргами щодо виплат зарплат, пенсій тощо, щоб українці отримували всі кошти своєчасно.

Очільниця відомства наголосила на тому, що громадяни у разі затримок виплат повинні отримувати компенсацію – це справедливо і відповідає філософії роботи Уряду.

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Соколовська зазначила, що законопроєкт сприятиме мінімізації корупційних ризиків через чіткість встановленої у законі адміністративної процедури прийняття рішень.

Міністерка соціальної політики пояснила, що основні зміни, запропоновані Урядом на розгляд народних депутатів – це встановлення чіткого переліку виплат, за затримку яких передбачається компенсація. При цьому механізм виплат не змінюється і враховує інфляцію за період їх затримки.

Нагадаємо, законопроєкт встановлює такий вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться їх компенсація:

- пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);

- соціальні виплати;

- стипендії;

- заробітна плата (грошове забезпечення);

- сума індексації грошових доходів громадян.