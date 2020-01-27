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27.01.20 12:28

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону мобільних телефонів у школах

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2792, який пропонує заборонити використання мобільних телефонів і інших пристроїв, що мають під'єднання до інтернету, оскільки вони заважають здобувати освіту.

У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону мобільних телефонів у школах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Законопроєкт розроблений з метою допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж. Також заборона на використання гаджетів з доступом до мережі "Інтернет" дозволить скоротити випадки інтернет-буллінгу, а також остаточно вирішить питання з крадіжками дорогих апаратів", - йдеться в тексті пояснювальної записки.

Зазначається, що все це робиться для того, щоб навчити дітей самостійно обмежувати час, який вони витрачають на соціальні мережі та онлайн-ігри.

Однак остаточне рішення ухвалюватимуть директори шкіл.

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