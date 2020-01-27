Указу про відставку Суркова досі немає, тому він де-факто залишається помічником Путіна, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Можу поки сказати тільки те, що указу про звільнення Суркова від його обов'язків досі не було, тому де-факто він продовжує залишатися помічником президента Російської Федерації", - сказав він журналістам.

Відповідаючи на запитання про те, чи продовжує Сурков ходити на роботу, Пєсков зауважив, що не може точно цього сказати. "Я функції контролю за відвідуваністю робочого місця не здійснюю", - додав Пєсков.

Пєсков зазначив, що зараз українським напрямом продовжує займатися як Сурков - указу про його відставку не було, - так і помічник президента РФ Юрій Ушаков "у міру необхідності".

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Пєскова запитали про те, як президент оцінює роботу Суркова за минулі роки "в плані поліпшення відносин з Україною". "Я краще залишу без відповіді це питання, бо указу немає. Без указу обговорювати відставки і передбачати їх мені не хотілося б", - сказав Пєсков.

Минулої суботи директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив "Интерфаксу", що Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".

У Кремлі цього дня заявили про відсутність указу про відставку Владислава Суркова з поста помічника президента РФ. "Жодних указів про відставку Суркова немає. Інформації цієї я не маю", - заявляв Пєсков.

Він додав, що політика Росії на українському напрямі не змінювалася.

"Будь-які розмірковування на цю тему - це особиста точка зору", - сказав тоді Пєсков.