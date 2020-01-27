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27.01.20 12:45

Найманці РФ 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Найманці РФ 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З півночі, у напрямку від н.п. Лозівський окупанти протягом майже години вели щільний обстріл з протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів в районі н.п. Піски.

Вранці російсько-окупаційні війська продовжили активно застосовувати гранатомети різних систем і стрілецьке озброєння в районах н.п. Майорськ, Новотроїцьке і Лебединське.

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"Наші мужні захисники вели адекватний вогонь, застосовуючи легке піхотне озброєння", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв в результаті прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ з початку поточної доби немає.

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