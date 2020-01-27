МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу

Коронавіруси - це велика родина респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

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У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей.

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;

уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.

Міністерство охорони здоров'я України та координаційний штаб щоденно надають актуальну інформацію про випадки захворювання, спричинених новим коронавірусом.