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27.01.20 12:55

МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України закликає громадян і мандрівників дотримуватися звичайних запобіжних заходів.

МОЗ дав рекомендації, як уберегтися від коронавірусу

Коронавіруси - це велика родина респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.

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У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей.

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:

Міністерство охорони здоров'я України та координаційний штаб щоденно надають актуальну інформацію про випадки захворювання, спричинених новим коронавірусом.

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