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27.01.20 12:59

З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розраховує, що масштабне будівництво доріг розпочнеться з 1 березня 2020 року.

З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час конференції "Дороги UA 2020" у Києві в понеділок.

"З першого березня у нас має розпочатися масштабне будівництво ... Цього року потрібно готуватися до максимально раннього початку сезону. Ми зі свого боку спробуємо всі процедури завершити до цього моменту", - сказав Гончарук.

Водночас він звернувся до Антимонопольного комітету з проханням сприяти цьому.

"Ми знаємо, що є певні труднощі, що хтось займається дурницями - оскаржує кожен другий тендер в Антимонопольному комітеті. Ми просимо АМКУ: не приймайте таку модель поведінки. Відповідайте швидкою, чесною роботою", - додав Гончарук.

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