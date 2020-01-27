На Львівщині чиновникам оголосили підозру через вирубку лісу на 2 млн грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За версією слідства, глава Жидачівської РДА видав незаконний ордер на вирубку 288 дерев поблизу автомобільної дороги в Ходорівській ОТГ на 2 мільйони гривень.

У той же час, глава Ходорівської ОТГ, як вважає слідство, скористався службовим становищем і розпорядився передати майже 450 кубів деревини не установам соціальної сфери, а приватному підприємству за більш ніж 530 тисяч гривень.

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Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Главі Жидачівської РДА оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), а главі Ходорівської ОТГ по ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).