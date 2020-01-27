Стратегія Кремля у відносинах з Україною ніколи не базувалася на протистоянні, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив журналістам, коментуючи припущення деяких політологів, що останнім часом Москва змінила стратегію вибудовування взаємодії з Києвом, взявши курс на зближення.

"Про жодну зміну не може йтися, - сказав він. - Стратегія Кремля ніколи не ґрунтувалася на ідеях протистояння з Україною. Глава держави [Володимир Путін] неодноразово говорив, що Росія виступала і виступає за налагодження відносин між двома країнами".

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Представник Кремля наголосив, що становище, у якому зараз перебувають відносини Москви і Києва, "неприйнятне і суперечить історичній логіці, і на цьому завжди ґрунтувалася стратегія [Кремля], тому говорити про якісь зміни неможливо, жодних змін немає".

Нагадаємо, раніше в Кремлі прокоментували повідомлення про відставку Суркова і можливість зміни політики щодо України.