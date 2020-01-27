РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я системно інформувати людей про коронавірус, а МЗС - рекомендувати українцям залишити Китай

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РНБО.

"Під час наради Секретар РНБО України (Олексій Данілов. - Ред.) наголосив на першочерговості виконання завдання щодо посиленого контролю над ситуацією у частині можливості поширення нового коронавірусу та злагодженої роботи усіх органів влади з організації відповідних заходів", - повідомляє пресслужба РНБО.

Зокрема, Данілов зазначив, що пріоритетними є організація компетентними органами, насамперед українськими дипломатичними представництвами, повного обліку українських громадян, які перебувають на території КНР, збір інформації про них та встановлення контактів.

Міністерству охорони здоров'я України доручено реалізувати системне широке інформування громадськості про ситуацію щодо поширення коронавірусу шляхом надання відповідних рекомендацій про ознаки вірусу; заходи з його попередження та лікування. Крім того, МОЗ спільно з Центром громадського здоров'я доручено посилити спроможності кол-центру для надання та отримання оперативної інформації громадянам.

"Також планується випускати щоденний інформаційний бюлетень щодо ситуації з поширенням коронавірусу у світі та в Україні", - йдеться в повідомленні.

Міністерству фінансів України доручено за необхідності передбачити додаткові витрати на забезпечення лікувальних установ необхідними медичними препаратами та обладнанням.

"Посольство України в КНР має забезпечити поширення рекомендацій українським громадянам покинути територію Китаю, а Міністерство закордонних справ України - рекомендувати українським громадянам утримуватись від відвідування Китаю найближчим часом", - додали в РНБО.

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