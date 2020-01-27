Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці"

Про це йдеться в повідомленні пресслужби УЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет наглядатиме за тим, яких зусиль докладає Компанія для навчання керівництва і працівників етичній поведінці при веденні діяльності і яких – для посилення боротьби з корупцією. Очолить Комітет Сергій Лещенко, членами Комітету також будуть Адомас Аудіцкас та Андерс Ослунд", - йдеться в повідомленні.

"Зі створенням цього спеціалізованого Комітету, який в своєму роді є першим поміж державних підприємств, ми підкреслюємо, що протидія корупції і комплаєнс є першочерговими завданнями для Наглядової Ради Укрзалізниці" - заявив після засідання Голова Наглядової Ради Шевкі Аджунер. "Це дасть нам можливість системно слідкувати як Компанія працює в цьому напрямку, а також прискорити вкрай необхідні покращення у цьому питанні".

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