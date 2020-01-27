У світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, - МОЗ

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, крім Китаю, захворювання зафіксовані в 10 країнах світу.
У міністерстві зазначили, що з трьох зареєстрованих в Україні підозр на коронавірусну інфекцію за результатами лабораторного дослідження у двох випадках підтверджено грип, діагностика третього випадку триває.
Зазначається, що з 26 січня в аеропорту "Бориспіль" проводиться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю, підготовлені фахівці та обладнання. Мандрівники з симптомами ГРВІ будуть направлятися на подальше медичне обстеження з тестуванням на коронавірус. Крім того, всім подорожуючим надається актуальна інформація щодо запобігання захворювання.