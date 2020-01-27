Двоє чоловіків із ножем напали на 15-річного хлопця біля КПІ в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що до чергової частини Солом'янського управління поліції від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що на її неповнолітнього сина напали двоє невідомих і відібрали особисті речі.

Начальник Солом’янського управління поліції Павло Василенко розповів, що поліцейські оглянули місце події та поспілкувались із заявницею: "Жінка повідомила, що неподалік зупинки "Політехнічний інститут" її 15-річному сину погрожували ножем двоє невідомих. Також вона зазначила, що у дитини відібрали мобільний телефон, гроші та особисті речі".

Також дивіться: "Хто такий Віталя?! Віталя - той, хто вб'є тебе нах#й!" - "хороший знайомий" нардепа Ківи накинувся з ножем на двох офіціанток у полтавському пабі. ВIДЕО

У ході відпрацювання прилеглої території поліцейські помітили чоловіків, схожих за прикметами на нападників, та зупинили їх для перевірки. Під час поверхневого огляду у правопорушників виявили речі потерпілого.

"Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 27-річний уродженець Хмельницької області та 21-річний уродженець Київської області. Фігуранти вже потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок та грабежів. Окрім цього, у ході досудового розслідування ми з’ясували, що напередодні чоловіки побили та відібрали мобільний телефон у 21-річного місцевого мешканця", - додав начальник управління поліції.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться: П'яний дебошир вдарив в обличчя поліцейського в столичному метро. ФОТО