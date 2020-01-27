Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій

Про це повідомив журналістам у кулуарах форуму "Дороги UA 2020" міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розраховую, що рішення з цього питання (звільнення Кравцова. - Ред.) буде протягом кількох тижнів. Бо це процедура, яка потребує рішення наглядової ради", - зазначив він.

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За словами Криклія, наглядова рада "Укрзалізниці" проводить серію засідань з цього питання.

"Якби це було моє особисте рішення, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша", - заявив Криклій.

Він також наголосив, що українська залізнична компанія приділяла пасажирській складовій дуже мало уваги, внаслідок чого громадяни України отримували послугу вкрай низької якості.

"Тому ми найближчим часом змінюватимемо керівництво "Укрзалізниці", - заявив міністр, зазначивши, що, крім питання звільнення Кравцова, в компанії є й інші проблеми.

Водночас Криклій повідомив, що йому поки невідомо про охочих посісти місце глави УЗ.

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"Кандидати на цю посаду поки не відомі", - зазначив він.