В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Зазначається, що зростання відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення.

Дітей захворіло 6733 проти 5349 - за 3 тиждень, зростання на 25,9%, дорослих – 4187 проти 3827, зростання на 9,4%.

У структурі захворюваності діти становлять 61,7%, попереднього тижня – 58,3%.

Захворюваність серед школярів зросла на 35,6%, зареєстровано 2869 випадків, що становить 42,6% від загальної кількості захворілих дітей (за 3 тиждень – 39,6%) та 26,3% від загальної кількості осіб, які звернулися по медичну допомогу (за 3 тиждень - 23,1%).

До закладів охорони здоров’я міста було госпіталізовано 186 осіб, із них 150 дітей (за 3 тиждень -141 особу, із них 115 дітей).

"За епідсезон 2019-2020 рр. закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України" 73 зразки для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований – 1, грип В - 3, аденовірус - 2, бокавірус – 1, короновірус - 1 та риновірус - 1", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку епідсезону були щеплені проти грипу 50 972 особи, зокрема з групи медичного ризику - 4265, епідемічного ризику - 11 045 та інші особи – 35 662.

Пізніше в коментарях у Київському міському лабораторному центрі зауважили, що це не китайський коронавірус.

На жаль, на цей момент редакції Цензор.НЕТ не вдалося зв'язатися з пресслужбою Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" для отримання більш детальної інформації, коли і де саме був зареєстрований випадок захворювання коронавірусом.



