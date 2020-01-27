Нова влада проводить політику "детоксикації" Путіна, - Єлісєєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив радник п'ятого Президента Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю журналістам.

За його словами, сьогодні фактично відбувається міжнародна реабілітація президента Путіна.

"Ви бачите, що він уже став "рукопотискаємим", він їздить країнами світу, тільки за останні десять днів він двічі був в Берліні і зустрічався з канцлером Меркель, його вітають з Новим роком, навіть президент Зеленський. Це взагалі новація і несподіванка. На жаль, нова влада докладає зусиль, щоб сьогодні відбулася міжнародна політика "детоксикації" Путіна", – заявив Костянтин Єлісєєв.

Він підкреслив, що сьогодні Путін знову став активним гравцем.

"Нещодавно він був на міжнародній конференції, ініційованій Меркель, запрошений до Берліна. Ця конференція була по Лівії. І він, можна сказати, в грі", - розповів Єлісєєв.

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"Коли всі бачать, що президент країни, проти якої Росія здійснює агресію, вітає його з Новим роком, чому тоді і Меркель чи Макрон не можуть їздити до нього і не вітати з Новим роком? Маркон уже оголосив ідеологію про необхідність відновлювати дружби з РФ, і в цьому я вбачаю поступову ерозію міжнародної проукраїнської коаліції, яка багатьма зусиллями складалася протягом останніх п’яти років. За цим будуть наслідки, наприклад, поступова ерозія міжнародного механізму санкцій проти Росії. На мій погляд, це чи не єдиний механізм, який примушує Росію бути за столом переговорів і робити якісь кроки, зокрема, і по звільненню заручників", – додав він.

Єлісєєв вважає, що дипломатична команда Зеленського поки не зовсім глибоко розуміє виклики.

"Потрібно більш стратегічно дивитися на відносини з Росією. Якщо ми хочемо з ними продовжувати загравати, то нічого доброго не буде. Ми повинні зрозуміти, що російському президентові не потрібен Донбас, йому потрібна вся Україна. Донбас він використовує як інструмент для того, щоб маніпулювати Україною, він зробить так, що буде контрольована ескалація", - підкреслив він.

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Єлісєєв зауважив тенденцію, що в попередні роки, коли Путін брав участь у міжнародних форумах - на Донбасі була тиша.