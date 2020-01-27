Зеленський: Україна і Польща не просто сусіди - ми брати і сестри

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спільної пресконференції з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Відтепер у наших відносинах ми робимо акцент на тому, що нас об'єднує. Я впевнений, що так буде і надалі. Наприклад, Варшавська битва, сторіччя якої ми відзначаємо в серпні. Загалом цього року ми плануємо провести низку спільних заходів, вірю, що одним з таких стане візит пана президента Дуди в Україну", - заявив Зеленський.

Зеленський подякував Польщі за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за активну позицію щодо санкційного тиску на РФ.

"Наші країни і народи - це не просто сусіди, я сьогодні це сказав відверто пану президенту, ми брати і сестри, і про це ми ніколи не маємо забувати", - наголосив Зеленський.

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