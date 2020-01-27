У 2019 році на дорогах України загинули 4 тис. осіб, 32 тис. - постраждали. Соціально-економічні втрати через ДТП - майже 70 млрд грн на рік, це близько 2% ВВП, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на презентації планів "Укравтодору" "Дороги UA 2020".
Міністр зазначив, що в ДТП травмовано 32 000 осіб і майже 4 000 загинули. Він також додав, що аварії на дорогах призводять і до економічних втрат.
"Соціально-економічні втрати через дорожньо-транспортні пригоди і ті смерті, яких ми зазнаємо, - це майже 70 мільярдів гривень на рік. Це близько 2% валового внутрішнього продукту. Це суттєві економічні втрати", - уточнив Криклій.
Нагадаємо, у 2018 році в Україні в ДТП були травмовані 30 884 особи. 3350 осіб загинули.
У грудні 2019 року в Міністерстві внутрішніх справ ініціювали посилення покарання водіїв за наїзди на людей і перевищення швидкості.