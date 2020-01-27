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27.01.20 15:12

Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

Платники податків стали менше судитися з податковими. Отже, якщо в 2018 році було відкрито 84 000 справ, то 2019 - 63,3 тисячі.

Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов. ІНФОГРАФІКА

Відповідні цифри наводить Державна податкова служба на своїй офіційній сторінці в Facebook, повідомляє УНІАН.

Таким чином, кількість судових справ за участю ДПС в 2019 році зменшилася на 24,6% порівняно з 2018 роком.

"Попереду ще багато роботи, але зменшення кількості судових спорів з платниками податків - свідчення руху в правильному напрямку" - заявив глава ДПС Сергій Верланов.

Додамо, раніше глава ДПС Сергій Верланов повідомив, що за підсумками 2019 року податкова зменшила кількість планових перевірок бізнесу на 14% порівняно з 2018 роком.

Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов 01

Нагадаємо, в податковій запевнили, що цього року кількість планових перевірок платників податків скоротиться ще на 20%.

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