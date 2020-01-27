Коронавірус через товари не поширюється, - "Укрпошта"

У пресслужбі "Укрпошти" підкреслюють, що стежать за ситуацією, передає Цензор.НЕТ.

"Ми стежимо за ситуацією і знаходимося на постійному зв'язку з Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію. Особливо таку, де зазначається, що посилки кашляють та чхають", - повідомили в пресслужбі.

Читайте також: В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Станом на 26 січня 2020 року в світі зареєстровано 2,014 тис. лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції 2019 nCoV, серед них 56 летальних.